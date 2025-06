Vasile Frumuzache aggredito in carcere da un parente di Ana Maria Andrei volto ustionato con olio bollente

In un episodio che scuote il mondo carcerario, Vasile Frumuzache, il killer reo confesso, è stato brutalmente aggredito con olio bollente da un parente di Ana Maria Andrei, una delle sue vittime. La violenza esplode all’interno delle mura penitenziarie, ricordando quanto sia difficile contenere le passioni e i risentimenti anche tra le sbarre. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione delle tensioni in carcere.

