Vasile Frumuzache aggredito in carcere con olio bollente | accusato di due femminicidi si indaga su altri possibili delitti

Un episodio inquietante scuote il carcere di Prato: Vasile Frumuzache, accusato di due femminicidi e sotto indagine per altri delitti, è stato aggredito con olio bollente da un parente di una delle vittime. La vendetta ferisce non solo il carcere, ma riaccende i riflettori su un caso che potrebbe svelare ulteriori terribili segreti. Cosa cela questa spirale di violenza e giustizia privata?

Vasile Frumuzache, 32 anni, cittadino romeno accusato di due brutali femminicidi, è stato aggredito nella casa circondariale della Dogaia, a Prato. Un altro detenuto, parente di Ana Maria Andrei, una delle vittime, gli ha versato addosso olio bollente, provocandogli gravi ustioni al volto. L'aggressione è avvenuta nella mattinata del 6 giugno, alle 10:40, e ha richiesto l'intervento del 118 e il ricovero d'urgenza in ospedale con codice giallo. La Procura di Prato ha aperto un procedimento penale. Il procuratore Luca Tescaroli ha definito l'accaduto "di particolare gravità", sottolineando come anche chi è sospettato di crimini efferati ha diritto ad essere trattato con dignità e umanità.

