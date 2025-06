Variante Puc il sindaco sulla pronuncia del Tar | Riconvocare conferenza servizi

Il recente pronunciamento del Tar di Salerno sulla variante del PUC di San Cipriano Picentino apre nuovi scenari per lo sviluppo urbano del territorio. Il sindaco, in una nota, ha sottolineato l’importanza di questa decisione e si è detto disponibile a riconvocare la conferenza dei servizi per affrontare le implicazioni della sentenza e garantire un percorso trasparente e condiviso. La comunità attende ora con interesse i prossimi passi per valorizzare il patrimonio locale e pianificare il futuro.

Con sentenza del 3 giugno scorso, il Tar di Salerno si è espresso in merito al ricorso promosso dalla Provincia di Salerno riguardante la variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC) di San Cipriano Picentino. La sentenza I giudici - fanno sapere dal Comune - si è solo limitato, sul piano.

