Variante al Puc di San Cipriano Picentino bocciata dal Tar Dario Noschese | Scelte dettate da logiche speculative

Il TAR ha bocciato la variante al PUC di San Cipriano Picentino, evidenziando come le scelte siano state dettate da logiche speculative anziché da un'attenzione concreta al territorio. Dario Noschese, ex consigliere comunale e candidato, commenta: "L’esito di questo giudizio era scontato. Non si può approvare uno strumento urbanistico senza il parere della Provincia, e ancora peggio, cercando di giustificare la tardività." La vicenda mette in discussione la trasparenza delle decisioni urbanistiche e il rispetto delle procedure.

