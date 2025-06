Varco invisibile il Comune di Narni corre ai ripari e sfoltisce gli alberi che intralciavano la vista

Il Comune di Narni ha agito prontamente per ripristinare la visibilità del pannello luminoso che segnala l'inizio della zona a traffico limitato in strada di Porta della Fiera. Attraverso un intervento mirato e tempestivo, sono stati sfoltiti gli alberi che ostacolavano la vista, garantendo così sicurezza e chiarezza per automobilisti e cittadini. Questo esempio dimostra come un'azione concreta possa migliorare la qualità urbana e la vivibilità del centro storico.

Un intervento tempestivo che ha permesso di rendere nuovamente visibile il pannello luminoso che indica l'inizio della zona a traffico limitato in strada di Porta della Fiera. Il Comune di Narni ha dunque provveduto a far tagliare le fronde degli alberi che nascondevano il pannello stesso alla.

