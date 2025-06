Vannacci? Non sei degno neanche di spolverargli gli anfibi La durissima lettera del padre di Simone Leoni leader dei giovani di Forza Italia

In un mondo spesso diviso e superficiale, le parole di un padre raccontano la vera essenza del sacrificio e della lealtà. La dura lettera del padre di Simone Leoni, leader dei giovani di Forza Italia, ci invita a riflettere sul valore dell'onore e del rispetto, ricordando le imprese di Roberto Vannacci e il coraggio dei nostri militari. Un messaggio che ci sprona a non dimenticare mai le radici del nostro orgoglio nazionale.

«Ho conosciuto il Generale Roberto Vannacci, allora giovane tenente Incursore del 9º Col Moschin, nel 1993 in Somalia dove ero inviato di guerra. Insieme a quei ragazzi, paracadutisti della Folgore – come lo sono stato orgogliosamente anch’io nel 1980 – ho vissuto, nel cuore più profondo della Somalia, esperienze di autentica solidarietà in un contesto difficilissimo e pericoloso. E Vannacci era lì, nelle pattuglie a lungo raggio, rischiando la vita ogni giorno. Insomma so bene chi è Vannacci e chi sono i ragazzi in divisa che, con lui, hanno rappresentato Oltremare l’Italia in divisa. A loro – miei fratelli paracadutisti – sono profondamente legato. 🔗 Leggi su Open.online

