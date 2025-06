Vandali fanno danni al seggio di Capolago

Un brutto risveglio attendeva il personale della scuola dell'infanzia "Baracca" a Capolago, dove vandali hanno causato ingenti danni proprio mentre si preparava ad accogliere i cittadini per i referendum di domenica e lunedì. La struttura, chiusa da un anno, si trova ora in uno stato disastroso, ma gli operai sono già al lavoro per riparare i danni e garantire un luogo sicuro e pronto per l'importante appuntamento elettorale.

La scuola per l’infanzia "Baracca", nel quartiere di Capolago si preparava ad essere sede dei seggi elettorali in vista dell’appuntamento di domenica e lunedì con i referendum, i vandali hanno purtroppo fatto visita alla struttura lasciando una situazione disastrosa a cui stanno cercando di rimediare gli operai da ieri al lavoro. L’edificio è chiuso da un anno, ieri mattina la brutta sorpresa per il personale arrivato per l’allestimento dei seggi. Secondo quanto ricostruito, gli autori del raid hanno forzato la porta di uscita d’emergenza e si sono introdotti nella scuola. Si sono accaniti incendiando il materiale scolastico e i giochi per i bambini, i bagni sono stati lasciati in condizioni disastrose, i lavandini e i pavimenti anneriti dal fumo, nell’aria ancora l’odore di plastica bruciata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vandali fanno danni al seggio di Capolago

In questa notizia si parla di: Vandali Capolago Fanno Danni

Vandali fanno danni al seggio di Capolago - La scuola per l’ infanzia "Baracca", nel quartiere di Capolago si preparava ad essere sede dei seggi elettorali in ... Riporta ilgiorno.it

Incendio doloso nella scuola “Baracca” di Capolago: danni a pochi giorni dal voto - Operai sono già al lavoro per ripulire i locali e rendere l’ambiente utilizzabile in vista delle elezioni del fine settimana. (foto d'archivio) ... Secondo laprovinciadivarese.it

Palestra devastata dai vandali, danni per 10mila euro - Ghilarza Mentre le forze dell’ordine indagano per risalire all’identità degli autori della scorreria nella palestra della scuola elementare, costata circa diecimila euro di danni, la ... Come scrive msn.com

Il tram di Opicina sfregiato dai writer