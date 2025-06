Vandali al parco Puccini Rotti i tabelloni Una bici sul canestro

Il Parco Puccini di Pistoia si è svegliato sotto shock: i tabelloni da basket sono stati distrutti e una vecchia bicicletta è stata lanciata sopra uno dei canestri. Un atto vandalico che ha suscitato sdegno tra cittadini e appassionati, mettendo a rischio uno degli spazi più amati della città. È fondamentale intervenire subito per tutelare il nostro patrimonio e ridare vita a questo angolo di sport e socialità.

PISTOIA Tabelloni rotti, una vecchia bicicletta lanciata sopra a uno dei canestri. Si presentava così ieri mattina il campetto da basket del Parco Puccini, uno degli spazi più frequentati in città dagli amanti della palla a spicchi. Nella notte fra martedì e mercoledì, ecco il grave atto vandalico. I colpevoli, dopo aver danneggiato entrambi i tabelloni alle estremità, hanno scaraventato una bici sopra uno dei canestri, per poi fare altrettanto con una ruota sopra l’altro ferro, rendendo di fatto impossibile l’uso del playground. Playground che, come quello da calcio a cinque, è stato riqualificato nel 2022 (lavori conclusi a maggio, che avevano previsto due nuovi canestri, una nuova pavimentazione, una nuova recinzione e la realizzazione di uno spazio di socializzazione). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vandali al parco Puccini. Rotti i tabelloni. Una bici sul canestro

In questa notizia si parla di: Tabelloni Parco Puccini Rotti

Vandali al parco Puccini. Rotti i tabelloni. Una bici sul canestro - PISTOIA Tabelloni rotti, una vecchia bicicletta lanciata sopra a uno dei canestri. Si presentava così ieri mattina il campetto da ... Si legge su lanazione.it

Basket, Forlì vince 0-20 per i tabelloni rotti / VIDEO - Decisiva la rottura di entrambi i tabelloni nel secondo quarto, un episodio per il quale non ci sono precedenti. In serie B il regolamento prevede che entrambi i ricambi siano immediatamente ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Giorgia e figliachiara fanno scherzo a Salvo mentre gioca nella villa degli youtuber! #shorts