Vandali al campo da tennis

I campi da tennis comunali di Sarnano, riqualificati di recente, sono stati colpiti da atti di vandalismo che hanno rallentato i lavori di completamento. Il sindaco Fabio Fantegrossi esprime dispiacere per il nuovo ostacolo: "Ignoti hanno danneggiato il manto, gettando mattoni sulla resina fresca." Ora, si apre una fase di ricostruzione e di vigilanza per garantire un ambiente sicuro e accogliente per gli appassionati di sport.

I campi da tennis comunali di Sarnano, di recente oggetto di un intervento di riqualificazione, finiscono nel mirino dei vandali. E il taglio del nastro slitta. "Stavamo ultimando i lavori – ha spiegato il sindaco Fabio Fantegrossi –. Purtroppo nelle ultime ore abbiamo constatato che ignoti hanno danneggiato il manto del campo, gettando mattoni sullo strato di resina appena applicato. Questo ha provocato fori e danneggiamenti che renderanno necessario un ripristino e, quindi, il rinvio della riapertura". L’inaugurazione slitta di qualche settimana. "Abbiamo sporto denuncia – prosegue il sindaco –, e confidiamo che le indagini possano portare all’identificazione dei responsabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandali al campo da tennis

