Vampata africana nel weekend | dove e quando farà più caldo

L’arrivo della “vampata africana” promette di regalare un weekend infuocato, con temperature che si avvicineranno ai picchi di metà estate. Sabato 7 e domenica 8 giugno saranno caratterizzati da giornate calde e soleggiate, ma attenzione alle possibili precipitazioni intense e temporali violenti su alcune regioni. La domanda che tutti si pongono è: dove e quando farà più caldo? Scopriamolo insieme!

La "vampata africana" sarà la regina del weekend anche se, come anticipato dal team di esperti de ilmeteo.it, "non mancheranno rovesci e anche temporali violenti su alcune regioni". Quando? Sia sabato 7 che domenica 8 giugno. "Inutile girarci attorno", scrivono i meteorologi, "siamo alla vigilia di un weekend di stampo pienamente estivo, quasi da luglio e agosto". Tuttavia, va ricordato che "il flusso relativamente più fresco atlantico rimane ancora parzialmente basso di latitudine, tanto da accarezzare le estreme regioni del Nord", spiegano. Motivo, questo, per cui le giornate di sabato e domenica "saranno caratterizzate da una relativa dicotomia", precisano. 🔗 Leggi su Iltempo.it