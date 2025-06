valle d itria l infortunio grave nel luogo di lavoro del 45enne morto improvvisamente e l incidente mortale con la motosega nei giorni scorsi

In Valle d’Itria si sono consumate due tragedie che hanno scosso profondamente le comunità locali. Un uomo ha perso la vita a Locorotondo mentre operava con una motosega, mentre un altro a Cisternino affronta ora un difficile percorso di recupero, grazie anche alla generosa solidarietà della popolazione. Questi eventi ricordano quanto sia importante la sicurezza sul lavoro e l’unità nei momenti di crisi. È fondamentale riflettere e agire affinché simili incidenti siano solo ricordi del passato.

Vicende dolorose in Valle d’Itria, in questi giorni, per la morte di due uomini. Uno a Cisternino, uno a Locorotondo. Quest’ultimo è deceduto l’altro ieri a causa della ferita procuratasi mentre operava con la motosega, impegnato nella manutenzione di un terreno di proprietà, stando a prime ricostruzioni dell’accaduto. Vani i soccorsi. A Cisternino invece, l’appello della titolare di un ristorante per una raccolta fondi finalizzata al trasporto in Bangladesh del 45enne “collaboratore leale” è stato raccolto da numerosi cittadini. Collaboratore morto “improvvisamente”. A questa comunicazione online, per quanto accaduto il 2 giugno, è stata seguita stamattina da una comunicazione via pec, da parte del Comune di Cisternino a procura della Repubblica e questura, per le rispettive competenze, in riferimento all’infortunio “grave”, così è scritto nel documento del Comune, capitato all’uomo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it