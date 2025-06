Valeria Arzenton | Ho voluto portare l’energia di Raffaella Carrà nel mondo

Valeria Arzenton ha deciso di portare l’energia travolgente di Raffaella Carrà nel cuore del suo mondo, creando il musical "Bailo Bailo". Imprenditrice visionaria nel settore degli eventi, guida con passione ZED Entertainment Live, un colosso che anima teatri e grandi arena tra Brescia, Forlì e Padova, con oltre 300 concerti all’anno. Valeria è da sempre un volto di innovazione e determinazione, pronta a lasciare il segno nel panorama dello spettacolo italiano.

A Valeria Arzenton dobbiamo il musical Bailo Bailo ( Ballo Ballo) che celebra la grande Raffaella Carrà. Donna, imprenditrice in un mondo, quello dello spettacolo, ancora prettamente maschile, è a capo di un colosso nell’organizzazione dei grandi eventi come ZED Entertainment Live. Gestisce numerosi teatri, da Brescia a Forlì e lo stadio di Padova dove ha organizzato, nell’ultimo decennio, circa 300 concerti annui. E poi Valeria è da sempre attenta alla valorizzazione professionale, lasciando loro spazio e fiducia all’interno della sua società. Rilevando i diritti di Raffaella Carrà, è produttrice del musical Bailo Bailo andrà in tour in diversi Paesi, tra cui naturalmente l’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it