Vale & Federica campioni tra i campioni In copertina per i 25 anni di Sportweek

Sul numero speciale di SportWeek in edicola domani con La Gazzetta, Vale Amp e Federica sono le protagoniste indiscusse: due icone dello sport italiano e mondiale. Celebriamo 25 anni di passione, dedizione e successi, rendendo questa copertina un vero e proprio tributo alle leggende che hanno scritto la storia dello sport. Un omaggio ai campioni tra i campioni, pronti a ispirare nuove generazioni.

Due icone dello sport italiano e mondiale. Una cover storica per un numero speciale del nostro settimanale, domani con La Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vale & Federica, campioni tra i campioni. In copertina per i 25 anni di Sportweek

In questa notizia si parla di: Campioni Vale Federica Copertina

Federica Pellegrini e Filippo Magnini, piccoli campioni crescono - scrive Federica Pellegrini pubblicando su Instagram ... Due baby nuotatori proiettati ognuno verso il proprio brillante futuro da campioni, ignari che un giorno si sarebbero incontrati per unire ... Scrive tgcom24.mediaset.it

Federica Pellegrini: «Presidente del Coni? Nessuno meglio di Malagò» - Federica Pellegrini è intervenuta a Campioni sotto le Stelle, il talk show sportivo tenutosi a Biella. «Malagò Presidente del CONI? Non posso pensare a nessuno migliore di lui. E non lo dico ... Segnala ilmessaggero.it

Federica Pellegrini e Pippo Magnini tornano insieme (per una sera) - I 125 anni del Circolo Canottieri Aniene non potevano essere festeggiati in modo migliore: Stelle a Natale è la serata in cui i colori gialloblu della polisportiva celebrano i loro campioni ... Da ilgazzettino.it

La storia di un bambino speciale: anche se malato scrive libri di successo