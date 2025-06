Vai a votare? Ti vedo Il post contro il referendum con la foto di un cecchino denunciato dalla Cgil di Roma e del Lazio

In un’epoca in cui la partecipazione democratica è fondamentale, un post su Facebook ha sollevato polemiche con un'immagine inquietante: un militare armato e una frase che lascia poco spazio all’immaginazione. La Cgil di Roma e Lazio non ha esitato a denunciare questa provocazione, sottolineando come il rispetto dei valori civici debba essere al centro del nostro impegno collettivo. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla libertà di espressione e responsabilità?

La foto di un militare che punta l'arma verso l'osservatore e una frase che lascia poco all'immaginazione: "Vai a votare? Ti vedo.". Il post, pubblicato su Facebook da un utente che come foto profilo ha il simbolo di Fratelli d'Italia, è stato denunciato dalla Cgil di Roma e del Lazio e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Vai a votare? Ti vedo". Il post contro il referendum con la foto di un cecchino denunciato dalla Cgil di Roma e del Lazio

In questa notizia si parla di: Votare Vedo Post Denunciato

“Vai a votare? Ti vedo”, spunta la foto del cecchino. Cgil denuncia intimidazioni social per i referendum - In un clima di crescente tensione, le intimidazioni sui social legate ai referendum pongono un grave problema di libertà democratica.

Fascio-nazisti hanno aggredito e sputato addosso ad un funzionario sindacale perche' girava con un auto con una scritta che invita a votare SI per il referendum, e non e' l'unico caso. Hanno denunciato la cosa al ministro dell'interno che non risponde Partecipa alla discussione

Posts with replies by Bonneville (@231Bonneville) Partecipa alla discussione

“Vai a votare? Ti vedo”, spunta la foto del cecchino. Cgil denuncia intimidazioni social per i referendum - Referendum, la Cgil denuncia sui social intimidazioni in un commento: foto del cecchino e minacce annesse. “È inaccettabile, serve la condanna da parte di tutti”. Scrive fanpage.it

Riforme, voto estero. La denuncia di M5S e SI: “Casi di buste aperte”