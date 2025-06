Vaccino Covid Ue approva Kostaive con dna autoreplicante un azzardo senza precedenti che contaminerà l’umanità

L’approvazione dei vaccini Covid a DNA autoreplicante da parte dell’UE ha sollevato molte preoccupazioni, rivelando un possibile rischio senza precedenti per la salute umana. L’Italia ha ancora la possibilità di opporsi a questa decisione entro lunedì 9 giugno, grazie a una posizione sostenuta dalla Commissione Medico Scientifica Indipendente, che evidenzia le criticità di questa scelta basandosi su studi recenti. È fondamentale analizzare attentamente i rischi e le implicazioni di questa innovativa tecnologia, poiché il futuro della nostra salute potrebbe dipendere da questo dibattito.

L'Italia infatti può opporsi alla decisione della Commissione Europea entro lunedì 9 giugno La Commissione Medico Scientifica Indipendente ha pubblicato un comunicato allarmante, che si basa sulle conclusioni di uno studio di Maurizio Federico, ricercatore virologo e responsabile del Centro N.

