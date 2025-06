Vaccino Covid riscontrato tasso di mortalità per cause diverse dal virus più elevato tra i dosati - STUDIO tedesco-olandese

Uno studio tedesco-olandese rivela un dato sorprendente: il tasso di mortalità per cause diverse dal COVID-19 risulta più elevato tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati, in varie fasce d'età. Questa scoperta solleva interrogativi importanti e sottolinea la necessità di ulteriori ricerche approfondite per comprendere appieno le implicazioni di questi risultati sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini.

"È stato riscontrato un tasso di mortalità non COVID-19 aggiustato per età più elevato tra i vaccinati contro il COVID-19 in diverse fasce d'età, il che richiede ulteriori ricerche". riporta lo studio Uno studio tedesco-olandese dimostrerebbe come i soggetti che abbiano ricevuto il vaccino Co.

