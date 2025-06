Vaccini Vallefuoco Fimp Campania | Raccomandati non vuol dire opzionali

Nel dibattito sulle vaccinazioni in Italia, è comune confondere le raccomandate con le opzionali, sottovalutando l'importanza di entrambe. La verità è che ogni vaccino svolge un ruolo fondamentale nella tutela della salute pubblica, soprattutto nel contesto pediatrico. Il contributo del pediatra di famiglia, in particolare nelle zone come Vallefuoco e Campania, è insostituibile per garantire una copertura completa e consapevole. Perché, alla fine, vaccini raccomandati non vuol dire opzionali: sono essenziali per proteggere il futuro dei nostri figli.

"Nel nostro Paese le vaccinazioni si dividono in obbligatorie e raccomandate, ma questa distinzione genera spesso l'erronea convinzione che le seconde siano meno importanti. È un errore grave: tutte le vaccinazioni ra.

