Vaccini D’Avino Fimp | In Campania copertura contro meningococco B ferma al 50%

In Campania, la copertura vaccinale contro il meningococco B nei bambini nati nel 2021 si ferma al 50%, ben al di sotto della media nazionale dell’80%. Un dato che mette in evidenza l’urgenza di rafforzare la rete integrata e potenziare l’anagrafe vaccinale per tutelare efficacemente la salute dei più piccoli e garantire una protezione uniforme su tutto il territorio.

'Serve rete integrata e anagrafe vaccinale potenziata' Roma, 6 giu. (Adnkronos Salute) - "In Campania la copertura vaccinale contro il meningococco B nei bambini nati nel 2021 si attesta intorno al 50%, un dato preoccupante se paragonato con la media nazionale che sfiora l'80% e ancora di più.

