Va in scena lo sciopero Astensione di tre giorni al Teatro del Giglio

Lo spettacolo della solidarietà e della lotta si aprirà con lo sciopero di tre giorni al Teatro del Giglio, previsto per il 6, 7 e 8 giugno. Dopo un’attenta assemblea, lavoratrici e lavoratori hanno deciso di mettere in campo questa azione per difendere i loro diritti e condizioni di lavoro, in risposta alle recenti difficoltà emerse nell’ultimo incontro con la Direzione. La mobilitazione rappresenta un importante passo verso un dialogo più equo e rispettoso.

Sciopero in vista al Teatro del Giglio. L'assemblea dei lavoratori e lavoratrici del Teatro del Giglio del 3 giugno scorso, ascoltata la relazione della RSU su quanto emerso nell'ultimo incontro avuto con la Direzione, ha infatti "dato mandato ai sindacati di proclamare uno sciopero di tutte le prestazioni per tutte le lavoratrici e i lavoratori nei giorni 6, 7 e 8 giugno prossimi. La scelta, sofferta ma convinta, si è resa inevitabile vista l'indisponibilità dell'Azienda, dopo una lunga e paziente attesa, ad accogliere le richieste e sollecitazioni che più volte, nel corso degli ultimi mesi, sono state avanzate in sede di delegazione trattante".

