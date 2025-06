Va in scena il campionato nazionale di Teamgym a Cesenatico la carica degli 800

Va in scena il campionato nazionale di Teamgym a Cesenatico, con oltre 800 atleti pronti a conquistare il palcoscenico. Un evento straordinario che vede protagonisti talenti italiani e internazionali, uniti dalla passione per questa disciplina dinamica e spettacolare. La manifestazione, organizzata dalla Fisac, promette emozioni intense e performance mozzafiato. Prepariamoci a vivere giorni di pura adrenalina e magia sportiva: la sfida sta per iniziare!

Oltre 800 atleti provenienti da tutte le regioni italiane e dall'estero sono sbarcati in questi giorni a Cesenatico per partecipare al Campionato nazionale di Teamgym ed alla International Teamgym Cup. La manifestazione, organizzate dalla Fisac (la Federazione italiana sport acrobatici e.

