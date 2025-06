Usa | Trump Musk vuole parlarmi ma io non particolarmente interessato

In un mondo di grandi titoli e conversazioni ad alta tensione, anche i protagonisti più influenti come Donald Trump ed Elon Musk trovano spazio tra le notizie del giorno. La recente dichiarazione di Trump, che non sembra particolarmente interessato a una telefonata con Musk, solleva domande sulle dinamiche tra due figure così rilevanti del panorama mondiale. Ma cosa nasconde questa reticenza? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa interessante vicenda.

Milano, 6 giu. (LaPresse) – Il presidente Usa, Donald Trump, parlando al telefono con Abc News ha detto che Elon Musk vuole parlare con lui ma lui non è pronto a farlo. Quando gli è stato chiesto delle voci secondo cui aveva in programma una telefonata con Musk nel corso della giornata, Trump ha risposto: “Intende quell’uomo che ha perso la testa?”. E ha aggiunto che al momento è “non particolarmente” interessato a parlare con lui. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: Trump, Musk vuole parlarmi ma io non particolarmente interessato

