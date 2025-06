Usa tribunale sospende divieto Trump a studenti stranieri ad Harvard

In un’inaspettata vittoria per Harvard, un tribunale statunitense ha sospeso il divieto di Trump che impediva l’ingresso a nuovi studenti internazionali. La decisione apre un importante precedente nel delicato rapporto tra università e politica, rafforzando il ruolo delle istituzioni accademiche come baluardo di inclusione e opportunità globali. Resta da vedere come evolverà questa querelle, ma una cosa è certa: la battaglia per i diritti degli studenti stranieri continua a scaldare gli animi nel panorama internazionale.

Cambridge, 6 giu. (askanews) - Nuovo capitolo nello scontro tra Università e amministrazione americana. Un tribunale statunitense ha sospeso il provvedimento del presidente Donald Trump che vieta l'ingresso di nuovi studenti internazionali alla prestigiosa Università di Harvard. La giudice Allison D. Burroughs ha sospeso il provvedimento di Trump accogliendo il ricorso dell'ateneo dell'Ivy League, presentato alla corte distrettuale del Massachusetts poche ore prima, e pronunciato un ordinanza restrittiva che blocca il piano del governo. Il magistrato ha affermato che l'università ha dimostrato che, senza un intervento giudiziario, rischiava di subire "un danno immediato e irreparabile prima che tutte le parti avessero avuto l'opportunità di essere ascoltate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, tribunale sospende divieto Trump a studenti stranieri ad Harvard

