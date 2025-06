Usa torna indietro Abrego Garcia deportato erroneamente nel Salvador

Kilmar Abrego Garcia, vittima di un tragico errore dell’amministrazione Trump che lo ha deportato illegalmente in El Salvador, sta ora tornando negli Stati Uniti. La sua storia evidenzia le falle del sistema e i rischi di decisioni sommarie, mentre affronta accuse penali per presunto trasporto irregolare di migranti. Un caso che mette in discussione i limiti della giustizia e il rispetto dei diritti umani nel complesso panorama migratorio americano.

Kilmar Abrego Garcia, l’uomo deportato illegalmente a El Salvador dall’amministrazione Trump, sta tornando negli Stati Uniti, dove affronterà accuse penali per presunto trasporto di migranti senza documenti all’interno del paese. Lo riferisce Abc News, citando fonti a conoscenza della vicenda. Più di due mesi dopo che l’amministrazione ha ammesso di aver deportato per errore l’uomo dal Maryland al suo paese natale, un gran giurì federale lo ha incriminato per il presunto trasporto di migranti irregolari all’interno degli Stati Uniti. Un atto d’accusa in due capi d’imputazione, depositato presso un tribunale federale del Tennessee sostiene, secondo le fonti, che Abrego Garcia, avrebbe per anni aiutato a far entrare migranti senza documenti dal Texas verso l’interno del paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, torna indietro Abrego Garcia deportato erroneamente nel Salvador

In questa notizia si parla di: Deportato Abrego Garcia Torna

Abrego Garcia deportato in Salvador: è tornato negli Usa dopo l'ordine della Corte Suprtema - Kilmar Abrego Garcia, l'uomo del Maryland la cui espulsione erronea in El Salvador si è trasformata in una lunga battaglia legal e, è stato rimpatriato negli Stati Uniti per affrontare in Tennessee l' ... Si legge su msn.com

Kilmar Abrego Garcia: arrestato per errore negli Usa, deportato 6 anni dopo per una svista, oggi non riesce a uscire - Questa è l'accoglienza che ha ricevuto Kilmar Abrego Garcia, operaio salvadoregno e ... arrestato ed espulso dagli Stati Uniti per essere deportato nel suo paese d'origine. Solo che per lui ... Secondo huffingtonpost.it

L’enorme bufala di Donald Trump sui tatuaggi di Abrego Garcia, l’uomo deportato per errore a El Salvador. Poi contesta il fact-check del giornalista con un argomentazione ... - L'articolo L’enorme bufala di Donald Trump sui tatuaggi di Abrego Garcia, l’uomo deportato per errore a El Salvador. Poi contesta il fact-check del giornalista con un argomentazione surreale ... Scrive msn.com

Abrego Garcia Returns To US From El Salavador, To Face Criminal Charges | Pam Bondi | Trump | N18G