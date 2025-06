Usa quando un’università è più americana del suo presidente

Quando un’università riesce a incarnare i valori più autentici di libertà e giustizia, supera persino l’azione del suo stesso presidente: è il caso di Harvard, che si schiera apertamente in difesa dei principi fondamentali. Come affermato da Kareem Abdul-Jabbar, questa presa di posizione ispira e illumina il cammino di una società che non può piegarsi alle pressioni, ma deve mantenere salda la propria integrità. In questo scenario, Harvard dimostra di essere davvero più americana del suo presidente.

"Vedere Harvard che prende una posizione per la difesa della libertà causa ispirazione". Queste le parole di Kareem Abdul-Jabbar, l'ex cestista e allenatore di pallacanestro americano, in un recente discorso. L'ex stella della NBA ha continuato spiegando che la posizione di Harvard forma un grande contrasto con tutti i miliardari, le aziende legali, i media, i politici e altre università che si sono piegati davanti agli attacchi di Donald Trump. Lo scontro fra Trump e il prestigioso ateneo dura da quasi due mesi. L'inquilino alla Casa Bianca le sta provando tutte ma la Harvard University continua a resistere nonostante le ovvie difficoltà considerando le leve del potere presidenziale che rasentano quelle di un regime autoritario.

