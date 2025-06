Usa Paragone | perché Musk sbaglia a provocare troppo Trump

Come due gladiatori in un’arena infuocata, Musk e Trump si scambiano accuse e provocazioni che rischiano di portare entrambi al collasso. Provare a sfidare un avversario così potente senza strategia è come giocare con il fuoco: si può finire per bruciarsi. Musk dovrebbe ricordare che, come in un duello tra titani, l’eccesso di provocazioni può danneggiare più di quanto possa rafforzare la sua posizione.

Le accuse incrociate tra Donald Trump ed Elon Musk sono state oggetto di dibattito a 4 di sera, il talk-show di politica e di attualità condotto da Paolo Del Debbio. "Gli ho chiesto di andarsene, è semplicemente impazzito", ha tuonato il presidente degli Stati Uniti, minacciando lo stop a tutti i contratti governativi del proprietario di X. Il capo di Tesla ha replicato duramente su X: "È il momento di fondare un nuovo partito?", ha digitato lanciando un sondaggio. Poi ha sganciato la bomba: "Trump è negli Epstein files". Ospite in studio, Gianluigi Paragone ha provato a fare il punto di questo passaggio fulmineo da dichiarazioni di amicizia a bordate cariche di tensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa, Paragone: perché Musk "sbaglia a provocare troppo" Trump

In questa notizia si parla di: Trump Paragone Musk Sbaglia

Usa, Paragone: perché Musk "sbaglia a provocare troppo" Trump - Le accuse incrociate tra Donald Trump ed Elon Musk sono state oggetto di dibattito a 4 di sera, il talk-show di politica e di attualità ... Da iltempo.it

Trump e Musk, da alleati a nemici: i motivi della rottura. Le tappe: dal Doge alla bomba dell’impeachment - Ecco come si è incrinato il rapporto di fiducia tra il presidente Usa e il fondatore di Tesla. Il colpo basso di Elon: “Donald è nei file di Epstein”. La Casa Bianca starebbe cercando di ricucire. Int ... Scrive msn.com

Usa, Elon Musk spara a zero sul piano fiscale di Trump: “Porcheria disgustosa”. È rottura con il GOP - Scontro frontale tra Musk e i Repubblicani: il Congresso "ha varato una legge piena di favoritismi e sprechi”. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera, penalizza Tesla e SpaceX ... Si legge su rainews.it

Musk Blasts Trump's Big Beautiful Bill Again, Calls Americans to Kill It |Firstpost America | N18G