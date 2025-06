Usa Musk lancia sondaggio su X | È ora di creare un nuovo partito politico che rappresenti la popolazione media? più dell’80% i sì

Elon Musk ha lanciato un sondaggio su X, chiedendo se sia giunto il momento di creare un nuovo partito politico che rappresenti davvero l’80% della popolazione centrale. Con il suo post fissato in alto, Musk evidenzia come questa proposta sia una priorità, sfidando le tradizioni politiche attuali e puntando a coinvolgere la maggioranza moderata degli americani. La domanda ora è: questa iniziativa potrebbe davvero cambiare lo scenario politico statunitense?

Non si tratta di un semplice sfogo digitale. Musk ha fissato il post in alto sul suo profilo, a indicare chiaramente che si tratta della sua nuova priorità politica, contro Trump "Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?", tradotto: