Urne aperte per il referendum sospesa per tre giorni Ztl del centro storico

Gallipoli si prepara a un momento di grande partecipazione democratica: le urne sono aperte per il referendum, ma per tre giorni il centro storico si anima di novità con la sospensione temporanea della ZTL. Un’opportunità unica per vivere a pieno le bellezze e le tradizioni di questa città affascinante, coinvolgendo cittadini e visitatori in decisioni che plasmeranno il futuro locale. Prepariamoci a un dibattito acceso e a una partecipazione senza precedenti.

GALLIPOLI - In occasione delle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno prossimi, l'amministrazione comunale di Gallipoli ha disposto, con una deliberazione della giunta, la sospensione temporanea della zona a traffico limitato, attiva da alcuni mesi nel centro storico, per il periodo.

