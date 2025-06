Urbano Cairo la contestazione corre anche al Giro d' Italia

Le tensioni intorno a Urbano Cairo si fanno sempre più intense, coinvolgendo anche il celebre Giro d'Italia. La contestazione, nata tra tifosi e cittadini, non si ferma davanti a nulla: cartelli, striscioni e cori accompagnano le proteste che si fanno spazio lungo il percorso, testimoniando un malcontento diffuso. Ma cosa spinge così tanto l'opposizione? Scopriamolo insieme, analizzando le ragioni di questa mobilitazione crescente.

Non si fermano le contestazioni nei confronti di Urbano Cairo. Nei giorni scorsi la protesta ha fatto la sua comparsa perfino lungo il percorso del Giro d'Italia, dove il presidente del Torino è stato preso di mira dai tifosi granata con cartelli, striscioni, campanacci e cori. Tutto questo prosegue e amplifica una contestazione che, già nelle scorse settimane, aveva coinvolto proteste allo stadio e marce in giro per la città . 🔗 Leggi su Iltempo.it