Urbanizzazione di via Marx il Comune di Carpi subentra per il completamento delle opere

L’amministrazione comunale di Carpi si sta impegnando per finalizzare l’urbanizzazione di via Marx e delle vie circostanti, tra cui Morante, Ginzburg e Montessori, creando un quartiere più vivibile e funzionale. Nei prossimi mesi, il completamento delle opere trasformerà questa area tra la via Carlo Marx e il Canale di Carpi, avvicinando i cittadini a un ambiente moderno e accogliente. Il Comune di Carpi, infatti, a...

In questa notizia si parla di: Carpi Urbanizzazione Marx Comune

