Uomo trovato morto nelle campagne del Messinese | “Spari anche in volto per renderlo irriconoscibile”

Una scena da thriller quella scoperta nelle campagne di Giammoro, nel Messinese, dove è stato trovato il cadavere di un uomo ancora senza identità. La brutale esecuzione, con colpi di arma da fuoco anche in volto per impedirne il riconoscimento, solleva legittimi interrogativi sulla criminalità locale. La tragica scoperta apre un nuovo capitolo nell’indagine, mentre le autorità cercano di fare luce su questo misterioso omicidio. Continua a leggere.

