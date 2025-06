Uomo scomparso ritrovato morto in una cassapanca | fermati i figli

Una tragica scoperta scuote Quarto (NA), dove il corpo di un uomo scomparso è stato ritrovato chiuso in una cassapanca. I carabinieri hanno immediatamente fermato i figli, entrambi incensurati, di 34 e 42 anni, sospettati di aver commesso un grave delitto contro il padre di 71 anni. L’indagine, avviata dopo una segnalazione della compagna dell’uomo, prosegue per fare luce su questa drammatica vicenda.

A Quarto (NA) i carabinieri della locale Tenenza hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due indagati sono gravemente indiziati del reato di omicidio in danno del proprio padre, 71enne. L'attività di indagine da parte dei carabinieri di Quarto e della compagnia di Pozzuoli coordinati dalla Procura di Napoli nasce quando ieri sera la compagna convivente dell'uomo si é recata in caserma per denunciarne la scomparsa avvenuta il 3 giugno scorso. I carabinieri hanno approfondito la vicenda e durante la perquisizione domiciliare hanno rivenuto il cadavere dell'uomo che era stato nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa dei fermati.

