Uomo di 71 anni ucciso e nascosto in una cassapanca | indiziati i due figli

Una tragica scoperta scuote Quarto: un uomo di 71 anni è stato trovato ucciso e nascosto in una cassapanca. I sospetti si concentrano sui suoi due figli, fermati dai carabinieri e ritenuti gravemente indiziati di aver commesso il delitto. L’attività di indagine prosegue per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda, mentre la comunità aspetta risposte su un episodio che ha sconvolto tutti.

Avrebbero ucciso il padre e lo avrebbero nascosto in una cassapanca. Tragedia a Quarto, dove i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli, incensurati, rispettivamente di 34 e 42 anni. I due indagati sono gravemente indiziati del reato di omicidio del padre, 71 anni. L’attività di indagine. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Uomo di 71 anni ucciso e nascosto in una cassapanca: indiziati i due figli

