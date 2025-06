Uomini e Donne Ida Platano ripensa a Riccardo Guarnieri? Il video inaspettato

Ida Platano torna a far parlare di sé sui social con un video che ha lasciato tutti senza parole. Un gesto, una canzone e un cuore rosso hanno acceso il gossip, alimentando le speculazioni sui suoi sentimenti e sul passato con Riccardo Guarnieri. Cosa nasconde davvero questa clip? Scopriamo insieme i dettagli di questa inaspettata confessione pubblica, che potrebbe segnare una nuova svolta nella sua storia personale.

Ida Platano è tornata al centro dei gossip legati a Uomini e Donne per un video pubblicato sul suo profilo Instagram che ha letteralmente mandato in subbuglio i social. Il motivo? Una canzone, un gesto e un cuore rosso che per molti sono stati letti come l'ennesimo riferimento a Riccardo Guarnieri, il suo ex compagno nonché protagonista indiscusso del dating show di Maria De Filippi. Scopriamo cosa ha fatto. Uomini e Donne: il video che ha acceso i gossip. Nel breve filmato condiviso in Instagram Stories, si vede Ida Platano mentre canticchia sulle note di "Fai Rumore" di Diodato, la stessa colonna sonora della sua tormentata relazione con Riccardo Guarnieri.