Uomini e Donne Gianmarco Steri pazzo di Cristina Ferrara | gesto inaspettato

Gianmarco Steri, noto per il suo carattere deciso a Uomini e Donne, ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato che dimostra quanto sia innamorato di Cristina Ferrara. Dopo aver lasciato lo studio insieme a lei, il suo atteggiamento si è trasformato, rivelando un lato tenero e dolce. I fan non vedono l’ora di scoprire come evolve questa nuova storia, segno che l’amore vero può sorprendere sempre. News Uomini e Donne: il ...

Gianmarco Steri è uscito da Uomini e Donne insieme a Cristina Ferrara e, da quel momento, sembra davvero aver trovato l’amore. Se durante il suo trono classico aveva mostrato spesso un carattere deciso e a tratti distaccato, fuori dallo studio di Maria De Filippi ha sorpreso tutti con un lato inedito e tenero. I fan non hanno potuto fare a meno di notare un gesto sui social che conferma quanto sia preso dalla sua scelta. News Uomini e Donne: il commento che ha colpito Gianmarco Steri. Sotto un video TikTok in cui Gianmarco e Cristina si mostrano felici e spensierati al mare, un utente ha scritto: “La fregatura era che essendo troppo bella fuori non credevano che lei fosse così stupenda dentro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri pazzo di Cristina Ferrara: gesto inaspettato

