uno sguardo critico sul mondo l impegno dei baby cronisti

Uno sguardo critico sul mondo attraverso gli occhi dei baby cronisti: un impegno che sprigiona entusiasmo, talento e passione tra le giovani generazioni. La 23ª edizione della rassegna a La Spezia ha dimostrato come anche i più giovani possano contribuire con analisi profonde e scoop sorprendenti, meritandosi riconoscimenti prestigiosi. Un esempio di come l’educazione e la creatività possano trasformare il futuro dell’informazione, lasciando spazio a nuove voci e prospettive.

LA SPEZIA Difficile scegliere, fra tanti scoop e approfondimenti, a dimostrazione della qualità dei lavori e dell'entusiasmo con cui le classi hanno partecipato, guidati dai loro insegnanti tutor, alla 23ª edizione della rassegna. E i riconoscimenti sono stati molteplici: oltre a quelli attribuiti dal nostro giornale, compresi i premi speciali, ci sono stati anche quelli assegnati da una parte degli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa. Il primo premio è andato alla 1St della scuola media Mantegazza di San Terenzo (tutor Bianca Zanardi), per le due pagine realizzate; il secondo al Cpia di Sarzana (tutor Letizia Pappalardo e Pierluigi Iviscori) per le due pagine; il terzo alla 2A della Poggi di Lerici (tutor Lorenza Boggi) per le due pagine, il premio La Nazione superclick alla 3D della Fontana (tutor Simona Incao) per la pagina del 27 marzo, il premio La Nazione Green alla 1A della Poggi di Lerici (tutor Costanza De Luca) per le due pagine, il premio Vignette La Nazione alle classi 1A e 2A di Vezzano (tutor Elena Del Becaro e Caterina Fregosi).