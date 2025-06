Università Politecnica di Ancona a un ingegnere Quagliarini nuovo Rettore | ha ottenuto 539 preferenze

Con il cuore sulle labbra e la volontà di innovare, l’Università Politecnica di Ancona si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida del professor Enrico Quagliarini. Con 539 preferenze, il docente di ingegneria è stato scelto come nuovo rettore per il sessennio 2025-2031, promettendo di portare avanti la tradizione di eccellenza e innovazione che contraddistingue l’ateneo marchigiano. La sua elezione segna una svolta significativa per il futuro accademico locale.

Ancona, 6 giugno 2025 – Nessuna sorpresa dalle urne, sarà il professor Enrico Quagliarini, del dipartimento di Ingegneria, a guidare l’ Università Politecnica delle Marche per il sessennio 2025-2031. Sarà lui a indossare l’ermellino dopo i sei anni di leadership del professor Gian Luca Gregori. Ieri sera dopo le 20, al termine di un’affollata partecipazione alle urne, con code lente sotto il solleone all’esterno dell’ufficio elettorale di via Palestro, è arrivato il risultato finale elettronico: Quagliarini ha ottenuto 539 voti e ha distanziato il suo unico rivale, il professor Riccardo Lucchetti, docente di econometria, vero e proprio outsider. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Università Politecnica di Ancona a un ingegnere. Quagliarini nuovo Rettore: ha ottenuto 539 preferenze

