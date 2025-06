Università Pegaso via alla quinta edizione di REN International Conference

Oltre 350 relatori, provenienti da 62 Atenei italiani e internazionali, si confrontano a Roma sul tema delle “Nuove Sfide nell'Universal Design for Learning”, al centro della quinta edizione della REN International Conference. L'iniziativa organizzata dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dello Sport dell'Università Pegaso, si svolge oggi e domani, 6 e 7 giugno, presso Roma Eventi in P.zza della Pilotta 4, con l'obiettivo di promuovere un confronto aperto e costruttivo sul futuro dell'educazione. Le neuroscienze sottolineano che un apprendimento personalizzato, basato sui percorsi neurali individuali, favorisce lo sviluppo cognitivo, la creatività e riduce lo stress, rendendo l'istruzione più efficace e inclusiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università Pegaso, via alla quinta edizione di REN International Conference

