Università Pegaso | con Ren Lab quinta edizione di Ren international conference

L’Università Pegaso si conferma protagonista nel panorama accademico internazionale con la quinta edizione della Ren International Conference, un evento che riunisce oltre 350 relatori da 62 atenei di tutto il mondo. Centinaia di esperti si confrontano a Roma sulle innovative sfide dell’Universal Design for Learning, promuovendo un dialogo cruciale per il futuro dell’educazione inclusiva. Un’occasione imperdibile per plasmare le strategie educative di domani.

(Adnkronos) – Oltre 350 relatori, provenienti da 62 atenei italiani e internazionali, si confrontano a Roma sul tema delle 'Nuove sfide nell'universal design for learning', al centro della quinta edizione della Ren international conference. L'iniziativa organizzata dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dello Sport dell'Università Pegaso, si svolge oggi e domani, 6 e 7 giugno.

