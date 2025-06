Uniud vola a Bangkok | rappresenterà l' Italia alla coppa del mondo delle idee sostenibili

L'Università di Udine si prepara a volare a Bangkok, portando con sé l'eccellenza italiana nel campo delle idee sostenibili. Con i progetti innovativi "Agrichange" e "Grel", il team friulano ha conquistato Enactus Italia, qualificandosi per la Coppa del Mondo delle Idee Sostenibili. Un traguardo che dimostra come passione e creatività possano fare la differenza, aprendo nuove strade per un futuro più verde e responsabile.

