Unipol Fortitudo Bologna | doppia sfida contro Macerata per risalire in classifica

L’Unipol Fortitudo Bologna si prepara a una doppia sfida cruciale contro Macerata, un match decisivo per risalire in classifica nel massimo campionato di baseball. Con una formazione rinnovata e un nuovo entusiasmo, la squadra di Fabio Betto mira a consolidare il suo percorso, rafforzando i propri punti di forza e dimostrando di essere pronta a riscrivere le sorti del campionato. La battaglia è appena cominciata, e il futuro è tutto da scrivere.

La classifica comincia a farsi interessante, anche se l' Unipol, in questo momento, non è tra le prime quattro del massimo campionato di baseball. La formazione guidata da Fabio Betto, al primo anno da manager, dopo essere stato per anni la spalla di Lele Frignani (oggi direttore sportivo del club), ha sistemato alcuni aspetti. Ha richiamato Ernesto Liberatore come catcher, ha ingaggiato il giovane Samuele Bruno e ha reinserito Alessandro Vaglio che, di fatto, era reduce da quattro anni di inattività. Per trovare l'equilibrio giusto, era necessario concedere alla squadra un po' di tempo. E, dopo un girone di andata ballerino, è arrivata la doppia vittoria su San Marino, una delle maggiori candidate allo scudetto.

