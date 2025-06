Unieuro Forlì | Antimo Martino confermato allenatore per la prossima stagione

Con Antimo Martino confermato alla guida della Unieuro Forlì per la prossima stagione, l’entusiasmo nel club e tra i tifosi si respira già forte. Nonostante il campionato di A2 sia ancora in corso e le finali siano appena iniziate, le prospettive future si delineano promettenti. Tuttavia, nel mondo del basket, il mercato riserva sempre sorprese inaspettate, capovolgendo ogni previsione e aprendo nuovi orizzonti da esplorare.

Anche se il campionato di A2 deve ancora terminare – domenica inizia la serie finale fra Rimini e Cantù – e anche se l'Unieuro ha disputato l'ultima gara della sua stagione non appena cinque giorni fa, guardando alla prossima annata sportiva in casa forlivese qualcosa si può già ipotizzare. Fermo ovviamente restando che, come tutti sanno, il mercato ci ha spesso abituato a non dare mai nulla per scontato e a capovolgere improvvisamente quelle che fino a pochi minuti prima sembravano essere certezze. Per quanto riguarda la parte tecnica, a meno di clamorosi colpi di scena, Antimo Martino sarà ancora l'allenatore della squadra che dovrebbe portare sulle sue maglie sempre il marchio Unieuro, all'ultimo anno del suo contratto di primo sponsor.