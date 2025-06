Un' estate tutta da vivere in centro storico a Cesena | il calendario di eventi in programma

Preparati a vivere un'estate indimenticabile nel cuore di Cesena! Dal 14 giugno fino a fine settembre, il centro storico si trasformerà in un vibrante palcoscenico all'aperto, con musica, teatro, cinema e tante emozioni. Le piazze e le vie si animeranno di eventi e sorprese, rendendo questa stagione un’occasione unica per scoprire e vivere il patrimonio culturale della città. Non perdere l'opportunità di immergerti in questa avventura estiva!

