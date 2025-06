Un' estate di concerti all' Arena Rubicone di Gatteo Mare | tutti gli spettacoli in programma

Un’estate di musica e emozioni all’Arena Rubicone di Gatteo Mare! La rassegna Rubicone Live continua a regalare spettacoli indimenticabili, celebrando i grandi artisti italiani e internazionali. Sabato 7 giugno, non perdere l’energia dei Moka Club, una delle cover band più amate del territorio, pronta a coinvolgerti con il suo repertorio travolgente. Prepara le tue serate estive: un calendario ricco di concerti ti aspetta per vivere momenti di pura magia musicale.

All'Arena Rubicone di Gatteo Mare prosegue Rubicone Live, la rassegna musicale che celebra i più grandi artisti italiani e internazionali. Sabato 7 giugno sale sul palco una delle cover band più amate del territorio: i Moka Club. La band, attiva dal 1995, propone un repertorio che spazia dai.

Iniziata la Settimana del liscio, in mille all’Arena Lido Rubicone - Ha avuto inizio domenica 25 la Settimana del Liscio all'Arena Lido Rubicone, un evento che aprirà le porte a 390 concerti live a Gatteo Mare fino alla fine dell'estate.

“Funky Gallo”, musica dal vivo all’Arena Rubicone di Gatteo Mare - Torna Rubicone Live, appuntamento settimanale che celebra i più grandi artisti italiani e internazionali grazie alle performance delle migliori cover band italiane. Questo evento, amatissimo dal ... Si legge su corrierecesenate.it

La Settimana del liscio porta 8mila presenze - Exploit per la Settimana del liscio all’ Arena Lido Rubicone a Gatteo Mare con oltre ottomila presenze in sei serate. La Settimana del liscio, è stata il primo appuntamento dei 390 concerti live in pr ... msn.com scrive

Leali, Moro, Cevoli: l’estate di Gatteo Mare - Confermate la settimana del liscio e il Festival di Sanliscio diretto da Moreno il Biondo. Il sindaco e Bondi: "Eventi per tutte le età" ... Segnala msn.com

