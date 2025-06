Un’estate all’insegna dello sport e del movimento con i campi solari della Scuola Basket Arezzo

Preparati a vivere un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita con i Campi Solari della Scuola Basket Arezzo! Dal 9 giugno, otto settimane di attività coinvolgenti presso il palasport Estra “Mario d’Agata” offriranno ai bambini e ai ragazzi un’esperienza indimenticabile, promuovendo valori come il fair play, la collaborazione e il benessere fisico. Un’occasione imperdibile per allenare mente e corpo, creando ricordi e amicizie che dureranno nel tempo.

Arezzo, 6 giugno 2025 – . Lunedì 9 giugno prenderanno il via gli Sport Camp 2025 che vedranno la società aretina rinnovare il proprio impegno nel proporre un prezioso servizio alle famiglie nel periodo senza la scuola, promuovendo ben otto settimane di attività in orario mattutino che saranno ospitate dall'area del palasport Estra "Mario d'Agata". La proposta, rivolta a una fascia d'età tra sei e quattordici anni, sarà strutturata con un format consolidato e collaudato che prevede la quotidiana alternanza di tante discipline tra pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis tavolo e giochi all'area aperta con istruttori qualificati pronti a garantire divertimento, sicurezza e inclusione.

