Un’altra giudice blocca Trump | stavolta sugli studenti stranieri ad Harvard

Un’altra decisione giudiziaria blocca Trump, questa volta sull’ingresso di studenti stranieri ad Harvard. La giudice federale Allison Burroughs ha accolto il ricorso dell’università, sospendendo il controverso provvedimento dell’amministrazione Trump che avrebbe escluso i nuovi studenti internazionali. Un colpo duro per la politica migratoria dell’ex presidente, confermando ancora una volta come la giustizia americana si opponga alle sue scelte più restrittive. Mercoledì 4 giugno Donald Trump aveva firmato un ordine per...

Una giudice federale negli Stati Uniti ha nuovamente bloccato il provvedimento dell’amministrazione Trump che escludere i nuovi studenti stranieri dall’Università di Harvard. Allison Burroughs ha accolto il ricorso dell’ateneo dell’Ivy League, presentato alla corte distrettuale del Massachusetts poche ore prima. Poi ha promulgato un’ordinanza restrittiva che blocca il piano del governo. Mercoledì 4 giugno Donald Trump aveva firmato un ordine per sospendere immediatamente, e per sei mesi i visti internazionali concessi agli studenti motivandolo con timori per la sicurezza nazionale. Studenti stranieri. 🔗 Leggi su Open.online

