Un’Agorà per la salute prevenzione sanitaria con visite specialistiche

Se la tua salute è la tua priorità, non perdere l’occasione di partecipare a "Agorà e Afa Day" a Fivizzano: un evento unico dedicato alla prevenzione, con visite specialistiche gratuite e approfondimenti sui servizi socio sanitari della Lunigiana. Un’opportunità per conoscere meglio la tua salute e prendersene cura. Vieni a scoprire come migliorare il tuo benessere, perché investire nella prevenzione significa vivere meglio ogni giorno. Ti aspettiamo!

Fivizzano (Massa Carrara), 6 giugno 2025 – Un convegno, la scoperta dei servizi socio sanitari della Lunigiana e visite mediche gratuite per la giornata ‘Agorà e Afa day’ organizzata per domani a Fivizzano dalla Società della salute Lunigiana, con la collaborazione di molte associazioni locali. Il primo appuntamento è alle 9 in piazza Medicea per una passeggiata con gli istruttori Afa Paolo Gabelloni, Giovanni junior Poleschi e Nina Krashcenko, alla scoperta dei luoghi di interesse culturale e artistico. Dalle 10, nel Museo degli Agostiniani un convegno, aperto dai saluti del sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, del presidente della Sds Roberto Valettini, di Matteo Mastrini della giunta esecutiva Sds, del presidente dell’Ordine professioni infermieristiche provinciale Luca Fialdini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’Agorà per la salute, prevenzione sanitaria con visite specialistiche

