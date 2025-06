Una violenza jihadista senza freni nel Sahel

I miliziani non sono ancora in grado di conquistare e mantenere il controllo di grandi centri abitati, ma ci sono vicini.

L'inferno jihadista brucia nel Sahel. Cosa fa l'Europa? - «È vero che per adesso l'insorgenza jihadista è locale ... creare il califfato del Sahel. Le loro milizie colpiscono con bombe, rapiscono e uccidono con una violenza inaudita. Riporta ilgiornale.it

Sahel, una terra di violenza e insicurezza. Ma non mancano gli spazi di confronto e di crescita - Presunti jihadiisti hanno rapito 9 nigerini, membri dell’ong umanitaria Apis (Azione e Programma di Impatto nel Sahel), in un villaggio ... dove il controllo jihadista si è per così dire ... ilfattoquotidiano.it scrive

Nel Sahel vige il totalitarismo della violenza: si tratta di un regime di ‘sabbia’ - Il primo totalitarismo è quello della violenza. Di essa si vive in buona parte del nostro Sahel. L’indigenza ... si scaglia contro il sottosegretario Freni per aver detto che “l’azzardo ... Riporta ilfattoquotidiano.it

