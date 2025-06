Una torre di libri a Torre Pellice per l' anteprima c' è Sigfrido Ranucci conduttore di Report

Preparati a immergerti in un mondo di parola e cultura: la torre di libri a Torre Pellice si appresta a tornare con la sua diciottesima edizione del Festival “Una Torre di Libri”. Condotto quest’anno da Sigfrido Ranucci, volto noto di Report, l’evento promette incontri, scoperte e sorprese tra le pagine più avvincenti. Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, non perdere questa straordinaria anteprima!

Raggiunge la maggiore età il festival “Una Torre di Libri”, organizzato dalla Libreria Claudiana e dall’associazione Diversi Sguardi, con il sostegno dell’Otto per mille della Chiesa Valdese e del Comune di Torre Pellice. Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, la diciottesima edizione della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Una torre di libri", a Torre Pellice per l'anteprima c'è Sigfrido Ranucci, conduttore di Report

In questa notizia si parla di: Torre Libri Pellice Anteprima

Inchiesta Report sulla ‘Torre’, Mastella al contrattacco: “Ranucci in città per vendere libri” - Un’inchiesta approfondisce la controversa vicenda della ricostruzione della Torre Mastella, con un focus sul contrattacco di Ranucci in città, tra vendite di libri e polemiche.

“Una Torre di libri 2025”. Anteprima XVIII edizione con Sigfrido Ranucci di Report-Rai3 - Giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione, UNA TORRE DI LIBRI è il festival culturale del Comune di Torre Pellice, organizzato dalla ... il festival sarà anticipato da due giornate di anteprima ... Come scrive articolo21.org

Una Torre di Libri torna dov’è nata e per l’anteprima arriva Ranucci di Report - Il festival letterario e culturale di Torre Pellice si svolgerà in via Repubblica: il luogo in cui partì nel 2008 ... Si legge su torinoggi.it

Una Torre di libri - Dal 27 giugno al 25 luglio si aprirà in Piazza del Municipio, a Torre Pellice, il Caffè letterario. «Una Torre di libri», sarà presentato dal Comune di Torre Pellice, dal ristorante Flipot e dalla ... Segnala discoveryalps.it

L'intervista a Claudio Magris a Una Torre di Libri 2016