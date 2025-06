Una targa per Postacchini ucciso a 9 anni

In un ricordo commovente, Gustavo Postacchini ha condiviso il tragico giorno in cui suo cugino Pasquale, a soli 9 anni, perse la vita a causa di uno scoppio risalente alla guerra. La cerimonia di intitolazione della targa è stata un momento di memoria e di rispetto, un tributo tangibile a chi, troppo presto, è stato strappato alla vita. Questa giornata ci ricorda l'importanza di preservare la memoria storica e di onorare il passato.

"Quel giorno stavo giocando a pallone. A un certo punto ho sentito un boato". È una parte del racconto di cui Gustavo Postacchini, ex assessore all’urbanistica, è stato autore ieri mattina in occasione dell’intitolazione di una targa in memoria di suo cugino Pasquale. Il 13 dicembre del 1959, all’età di 9 anni, Pasquale Postacchini rimase vittima dello scoppio di un residuato bellico nei pressi dell’attuale verde attrezzato della città alta, proprio dove ieri si è tenuta la cerimonia. "Sono subito corso – ha aggiunto il parente della vittima dello scoppio – e ho incontrato Mario Beruschi, che era stato il primo ad aver soccorso Pasqualino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una targa per Postacchini, ucciso a 9 anni

Una targa per Postacchini, ucciso a 9 anni

