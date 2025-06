Una tac e due nuovi tavoli radiologici al San Camillo di Manfredonia

Al San Camillo di Manfredonia, l’innovazione sanitaria fa un passo avanti: grazie all’arrivo di due nuovi tavoli radiologici e di una Tomografia Assiale Computerizzata di ultima generazione, le prestazioni diagnostiche si potenziano, offrendo ai pazienti cure più rapide e precise. La ASL di Foggia ha avviato i lavori per l’adeguamento dei locali, segnando un traguardo importante nel percorso di modernizzazione del presidio ospedaliero, che promette di trasformare l’esperienza di cura in meglio.

Al via le operazioni necessarie per la messa in funzione di due tavoli radiologici e della Tomografia Assiale Computerizzata di ultima generazione presso il presidio ospedaliero 'San Camillo de Lellis' di Manfredonia. La Asl di Foggia ha affidato i lavori di adeguamento dei locali destinati ad.

